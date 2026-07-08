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Al-Jinn
22
72:22
قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ٢٢
قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌۭ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ٢٢
قُلْ
اِنِّیْ
لَنْ
یُّجِیْرَنِیْ
مِنَ
اللّٰهِ
اَحَدٌ ۙ۬
وَّلَنْ
اَجِدَ
مِنْ
دُوْنِهٖ
مُلْتَحَدًا
۟ۙ
Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari (azab) Allah dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain dari-Nya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Никто не сможет избавить меня от Божьей кары, если она обрушится на меня. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который был лучшим из людей, не мог причинять зло или добро и был не в состоянии защитить от гнева Аллаха даже самого себя. Что же тогда можно предположить о других людях?!