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Al-Ma'idah
99
5:99
ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ٩٩
مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٩٩
مَا
عَلَی
الرَّسُوْلِ
اِلَّا
الْبَلٰغُ ؕ
وَاللّٰهُ
یَعْلَمُ
مَا
تُبْدُوْنَ
وَمَا
تَكْتُمُوْنَ
۟
Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan (amanat Allah), dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Донесение истины было единственной обязанностью Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и он выполнил свою миссию так, как ему было приказано. Конечно же, он не распоряжался происходящим во Вселенной, зато Аллаху известно обо всем, что обнаруживают или скрывают рабы, и каждому из них Он воздаст по заслугам в соответствии со Своим знанием.