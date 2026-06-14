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Al-Ma'idah
73
5:73
لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من الاه الا الاه واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم ٧٣
لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَـٰثَةٍۢ ۘ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّآ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا۟ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣
لَقَدْ
كَفَرَ
الَّذِیْنَ
قَالُوْۤا
اِنَّ
اللّٰهَ
ثَالِثُ
ثَلٰثَةٍ ۘ
وَمَا
مِنْ
اِلٰهٍ
اِلَّاۤ
اِلٰهٌ
وَّاحِدٌ ؕ
وَاِنْ
لَّمْ
یَنْتَهُوْا
عَمَّا
یَقُوْلُوْنَ
لَیَمَسَّنَّ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
مِنْهُمْ
عَذَابٌ
اَلِیْمٌ
۟
Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
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العربية
Al-Sa'di
Христиане верят в «святую троицу», состоящую из трех ипостасей: Аллаха, Исы и Марьям. Аллах бесконечно далек от таких высказываний, являющихся величайшим доказательством безрассудства христиан. Как они соглашаются с такими отвратительными словами и порочными воззрениями?!! Как они могут не замечать различий между Творцом и творениями?!! Как они могут не узнавать Господа миров?!! Опровергая их и им подобных, Аллах сказал, что нет божества, кроме одного Бога, обладающего всеми качествами совершенства и далекого от любых недостатков. Он один творит, управляет и одаряет благами Свои творения. Разве можно утверждать о существовании наряду с Ним другого бога?!! Аллах бесконечно далек от подобных заявлений беззаконников, и если они не перестанут говорить свои ужасные слова, то непременно вкусят мучительное наказание. После этой угрозы Аллах призвал христиан покаяться в совершенных грехах и разъяснил им, что Он принимает покаяния от рабов: