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Al-Ma'idah
111
5:111
واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون ١١١
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١١
وَاِذْ
اَوْحَیْتُ
اِلَی
الْحَوَارِیّٖنَ
اَنْ
اٰمِنُوْا
بِیْ
وَبِرَسُوْلِیْ ۚ
قَالُوْۤا
اٰمَنَّا
وَاشْهَدْ
بِاَنَّنَا
مُسْلِمُوْنَ
۟
Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, "Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada Rasul-Ku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai Rasul) bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (muslim)."
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Al-Sa'di
Аллах велел пророку Исе помнить о милости, которая была оказана ему, когда у него появились последователи и помощники. Им было внушено уверовать в Аллаха и Его посланника, то есть Аллах поселил в их сердцах веру и приказал им исповедовать ее. Это повеление было передано им через пророка Ису, которому оно было ниспослано в откровении от Аллаха. Апостолы вняли этому призыву и сказали: «Мы уверовали! Будь же свидетелем того, что мы стали мусульманами». Они объединили в себе покорность, которая воплотилась в праведные дела, и правую веру, которая была сокрыта в их сердцах и оберегала их от лицемерия и маловерия. Следует добавить, что апостолами называют помощников. В кораническом аяте сказано: «Когда Иса (Иисус) почувствовал их неверие, он сказал: «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: «Мы - помощники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, что мы - мусульмане!» (3:52).