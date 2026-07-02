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Al-Ma'idah
102
5:102
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢
قَدْ
سَاَلَهَا
قَوْمٌ
مِّنْ
قَبْلِكُمْ
ثُمَّ
اَصْبَحُوْا
بِهَا
كٰفِرِیْنَ
۟
Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu (kepada nabi mereka), kemudian mereka menjadi kafir.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Прежде люди задавали вопросы, которые было запрещено задавать мусульманам. Они поступали так из-за своего упрямства, не желая найти истину. Они получили на них ответы, но впоследствии стали неверующими. В достоверном хадисе сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Избегайте того, что я запретил вам, и по мере своих возможностей выполняйте то, что я вам приказал, потому что ваших предшественников погубило то, что они задавали много вопросов и перечили своим пророкам».