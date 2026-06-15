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Hud
37
11:37
واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ٣٧
وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣٧
وَاصْنَعِ
الْفُلْكَ
بِاَعْیُنِنَا
وَوَحْیِنَا
وَلَا
تُخَاطِبْنِیْ
فِی
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا ۚ
اِنَّهُمْ
مُّغْرَقُوْنَ
۟
Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah engkau bicara dengan Aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan."
Tafsir
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Pelajaran
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 11:37 hingga 11:38
Аллах внушил Нуху, что среди его соплеменников обратятся в правую веру только те, которые уже уверовали. Сердца остальных были ожесточены, и пророку не следовало печалиться о них и придавать значение их деяниям. Аллах возненавидел его неверующих соплеменников и определил для них наказание, которое уже никто не мог предотвратить. Он велел Своему пророку соорудить ковчег. Строительство ковчега происходило под присмотром Самого Господа, Который оберегал ковчег и остался доволен поступком Своих покорных рабов. Наряду с этим Аллах запретил Нуху обращаться к Нему с просьбами отсрочить наказание, потому что приговор был уже вынесен, и предопределение должно было сбыться.