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Hud
33
11:33
قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ٣٣
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣
قَالَ
اِنَّمَا
یَاْتِیْكُمْ
بِهِ
اللّٰهُ
اِنْ
شَآءَ
وَمَاۤ
اَنْتُمْ
بِمُعْجِزِیْنَ
۟
Dia (Nuh) menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 11:32 hingga 11:33
Когда многобожники увидели, что Нух не собирается отказаться от своих проповедей и потакать их желаниям, они сказали: «О Нух! Ты уже долго препирался с нами. Яви же нам наказание, которым ты угрожаешь, если ты действительно говоришь правду». Можно ли найти более невежественных и заблудших людей, чем неверующие, которые сказали подобные слова пророку, который искренне желал им добра? Они могли бы сказать: «О Нух! Ты давал нам полезные советы, беспокоился за нас и призывал нас к воззрениям, которые нам непонятны. Мы хотим, чтобы ты получше разъяснил нам свои убеждения, дабы мы могли последовать за тобой. А пока мы можем только поблагодарить тебя за твое искреннее отношение к нам». Такой ответ был бы справедливым по отношению к человеку, проповедующему взгляды, которые не понятны окружающим. Но ответ многобожников был лживым и дерзким. Они не смогли привести даже сомнительных доводов для того, чтобы опровергнуть проповеди святого пророка. И уж тем более их доводы не были убедительными и неопровержимыми.