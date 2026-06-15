Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
29
11:29
ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولاكني اراكم قوما تجهلون ٢٩
وَيَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَلَـٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًۭا تَجْهَلُونَ ٢٩
وَیٰقَوْمِ
لَاۤ
اَسْـَٔلُكُمْ
عَلَیْهِ
مَالًا ؕ
اِنْ
اَجْرِیَ
اِلَّا
عَلَی
اللّٰهِ
وَمَاۤ
اَنَا
بِطَارِدِ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا ؕ
اِنَّهُمْ
مُّلٰقُوْا
رَبِّهِمْ
وَلٰكِنِّیْۤ
اَرٰىكُمْ
قَوْمًا
تَجْهَلُوْنَ
۟
Dan wahai kaumku! Aku tidak meminta harta kepada kamu (sebagai imbalan) atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا
] وه ئهی قهومی خۆم كاتێك كه من ئهڵێم موسڵمان بن لهبهرامبهر ئهمه داوای پارهتان لێ ناكهم و بۆ ئهوهم نیه كه سهروهت و سامانتان ببهم [
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
] بهڵكو پاداشتی من تهنها لای خوای گهورهیه [
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا
] وه من ناچم لهسهر داواى ئێوه باوهڕداران دهربكهم و دووربخهمهوه كه فهقیرو ههژارن [
إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ
] ئهوان ئهگهن به خوای خۆیان و پاداشتیان ئهداتهوه لهسهر ئیمان هێنانیان [
وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٩)
] بهڵام من ئێوه ئهبینم كهسانێكى زۆر نهزان و نهفامن كاتێك داوا ئهكهن كه ئهو فهقیرو ههژاره موسڵمانانه دووربخهمهوه.