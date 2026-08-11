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tafsir: Hud 11:123
Hud
123
11:123
ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ١٢٣
وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٣
وَلِلّٰهِ
غَیْبُ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
وَاِلَیْهِ
یُرْجَعُ
الْاَمْرُ
كُلُّهٗ
فَاعْبُدْهُ
وَتَوَكَّلْ
عَلَیْهِ ؕ
وَمَا
رَبُّكَ
بِغَافِلٍ
عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ
۟۠
Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi dan kepada-Nya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya. Dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
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[
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
] وه ههرچی نهێنی ئاسمانهكان و زهوی ههیه ههمووی لای خوای گهورهیهو كهسی تر نایزانێ [
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
] وه له ڕۆژی قیامهتیش ههموو كارهكان بۆ لای خوای گهوره ئهگهڕێتهوه [
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ
] تۆ بهتاك و تهنها عیبادهتی خوای گهوره بكهو بهتهنها پشت به خوای گهوره ببهستهو كارهكانت بهو بسپێره [
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٢٣)
] وه پهروهردگارت بێئاگا نیه له كردهوهی خراپی كافران و بێباوهڕان و خراپهكاران، والله أعلم.