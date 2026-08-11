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tafsir: Hud 11:122
Hud
122
11:122
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢
وَانْتَظِرُوْا ۚ
اِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ
۟
dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu."
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na ungojeni mwisho wa jambo letu, na sisi tunangojea mwisho wa jambo lenu.» Katika hii pana onyo na kitisho kwao.