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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 36
Al-Qiyamah
36
75:36
ايحسب الانسان ان يترك سدى ٣٦
أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ٣٦
اَیَحْسَبُ
الْاِنْسَانُ
اَنْ
یُّتْرَكَ
سُدًی
۟ؕ
Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung-jawaban)?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.