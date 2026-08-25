Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-Qamar 54:4
Al-Qamar
4
54:4
ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ٤
وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٤
وَلَقَدْ
جَآءَهُمْ
مِّنَ
الْاَنْۢبَآءِ
مَا
فِیْهِ
مُزْدَجَرٌ
۟ۙ
Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman (terhadap kekafiran),
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 54:3 hingga 54:4
Этот аят похож на слова Всевышнего: «Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям» (28:50). Если бы они стремились встать на прямой путь, то непременно бы уверовали и последовали за Мухаммадом, потому что Аллах подтвердил его правдивость многочисленными знамениями и доказательствами, из которых им стали ясны требования Господа и цели Его религии. Каждый поступок имеет свой исход. Ни одно начинание до сих пор не получило своего завершения, но ни одно начинание не останется незавершенным. Праведник непременно попадет в Райские сады, где его ожидают прощение и благосклонность Аллаха. А неверующий попадет под гнев Аллаха и вечно пребудет в пучинах мук и страданий.