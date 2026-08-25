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tafsir: Al-Qamar 54:31
Al-Qamar
31
54:31
انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ٣١
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ٣١
اِنَّاۤ
اَرْسَلْنَا
عَلَیْهِمْ
صَیْحَةً
وَّاحِدَةً
فَكَانُوْا
كَهَشِیْمِ
الْمُحْتَظِرِ
۟
Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 54:31 hingga 54:36
На четвертый день после убийства верблюдицы ангел Джибрил издал один-единственный вопль, в результате чего самудяне уподобились хворосту, из которого делали ограды. Существует мнение, что речь идет о хворосте, то есть иссохших мелких стволах и сучьях деревьев, которые арабы использовали при строительстве оград для загонов. Согласно второму толкованию, речь идет о сене, которое хозяева загонов собирают для своего скота на зиму. Так или иначе, всего одного вопля было достаточно, чтобы самудяне попадали на землю, словно иссохшие деревья и сучья, которые в прежние времена собирали хозяева загонов.