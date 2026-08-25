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tafsir: Al-Qamar 54:29
Al-Qamar
29
54:29
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٢٩
فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ٢٩
فَنَادَوْا
صَاحِبَهُمْ
فَتَعَاطٰی
فَعَقَرَ
۟
Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap (unta itu) dan memotongnya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَنَادَوۡا۟ صَاحِبَهُمۡ﴾ قِدَارًا لِيَقْتُلهَا ﴿فَتَعَاطَىٰ﴾ تَنَاوَلَ السَّيْف ﴿فَعَقَرَ ٢٩﴾ بِهِ النَّاقَة أَيْ قَتَلَهَا مُوَافَقَة لَهُمْ