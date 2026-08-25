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tafsir: Al-Qamar 54:28
Al-Qamar
28
54:28
ونبيهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ٢٨
وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍۢ مُّحْتَضَرٌۭ ٢٨
وَنَبِّئْهُمْ
اَنَّ
الْمَآءَ
قِسْمَةٌ
بَیْنَهُمْ ۚ
كُلُّ
شِرْبٍ
مُّحْتَضَرٌ
۟
Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka (dengan unta betina itu); setiap orang berhak mendapat giliran minum.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Al-Sa'di
Аллах повелел, чтобы один день из источника, откуда самудяне добывали пресную воду, пила только верблюдица, а другой день - самудяне. Им было дозволено пить в отведенное время и запрещено пользоваться источником вне очереди.