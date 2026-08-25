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tafsir: Al-Qamar 54:25
Al-Qamar
25
54:25
االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر ٢٥
أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌۭ ٢٥
ءَاُلْقِیَ
الذِّكْرُ
عَلَیْهِ
مِنْ
بَیْنِنَا
بَلْ
هُوَ
كَذَّابٌ
اَشِرٌ
۟
Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia (Saleh) seorang yang sangat pendusta (dan) sombong."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 54:24 hingga 54:25
Они высокомерно объявили его лжецом и чванливо сказали: «Неужели мы последуем за простым человеком? Зачем мы должны слушаться его? Он человек, а не ангел. Он - такой же, как и мы, и не принадлежит к другим, более славным народам. Вдобавок к этому, он - один. Если мы подчинимся ему, то станем самыми заблудшими и несчастными». Они действительно стали самыми заблудшими и несчастными. Они сочли недостойным себя повиноваться пророку из числа людей, но не гнушались поклонением деревьям, камням, статуям и изображениям.