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tafsir: Al-Qamar 54:21
Al-Qamar
21
54:21
فكيف كان عذابي ونذر ٢١
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ٢١
فَكَیْفَ
كَانَ
عَذَابِیْ
وَنُذُرِ
۟
Maka betapa dahsyatnya azab-Ku dan peringatan-Ku!
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
أي فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذيبهم رسولي.