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tafsir: Al-Qamar 54:1
Al-Qamar
1
54:1
اقتربت الساعة وانشق القمر ١
ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ١
اِقْتَرَبَتِ
السَّاعَةُ
وَانْشَقَّ
الْقَمَرُ
۟
Saat (hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun terbelah.
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Tafsir Fathul Majid
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