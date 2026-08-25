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tafsir: Al-Qamar 54:1
Al-Qamar
1
54:1
اقتربت الساعة وانشق القمر ١
ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ١
اِقْتَرَبَتِ
السَّاعَةُ
وَانْشَقَّ
الْقَمَرُ
۟
Saat (hari Kiamat) semakin dekat, bulan pun terbelah.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Muyassar
دنت القيامة، وانفلق القمر فلقتين، حين سأل كفار
«مكة»
النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فدعا الله، فأراهم تلك الآية.