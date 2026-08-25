Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: An-Najm 53:56
An-Najm
56
53:56
هاذا نذير من النذر الاولى ٥٦
هَـٰذَا نَذِيرٌۭ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ ٥٦
هٰذَا
نَذِیْرٌ
مِّنَ
النُّذُرِ
الْاُوْلٰی
۟
Ini (Muhammad) salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (٥٦)
] وە ئەمەیش پێغەمبەری خوایە صلى الله علیه وسلم كە ترسێنەرێكە وەكو پێغەمبەرانی سەرەتا .