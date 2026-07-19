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An-Najm
33
53:33
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣
اَفَرَءَیْتَ
الَّذِیْ
تَوَلّٰی
۟ۙ
Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur`an)?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Muyassar
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 53:33 hingga 53:34
أفرأيت -أيها الرسول- الذي أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلا مِن ماله، ثم توقف عن العطاء وقطع معروفه؟