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An-Najm
33
53:33
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣
اَفَرَءَیْتَ
الَّذِیْ
تَوَلّٰی
۟ۙ
Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur`an)?
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Tafsir Ibn Kathir
يقول تعالى ذاما لمن تولى عن طاعة الله :
( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى )
[ القيامة : 31 ، 32 ]
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