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An-Najm
25
53:25
فلله الاخرة والاولى ٢٥
فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥
فَلِلّٰهِ
الْاٰخِرَةُ
وَالْاُوْلٰی
۟۠
(Tidak!) Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
[فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى } فيعطي منهما من يشاء، ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعا لأمانيهم، ولا موافقا لأهوائهم.