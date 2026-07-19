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An-Najm
22
53:22
تلك اذا قسمة ضيزى ٢٢
تِلْكَ إِذًۭا قِسْمَةٌۭ ضِيزَىٰٓ ٢٢
تِلْكَ
اِذًا
قِسْمَةٌ
ضِیْزٰی
۟
Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang timpang.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
তাহলে এ তো অন্যায্য বণ্টন। [১]
[১] ضِيْزَى এর অর্থ হল, অন্যায্য; ন্যায় ও সঠিকতা থেকে দূরে।