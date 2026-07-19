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An-Najm
21
53:21
الكم الذكر وله الانثى ٢١
أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ٢١
اَلَكُمُ
الذَّكَرُ
وَلَهُ
الْاُ
۟
Apakah (pantas) untuk kamu yang laki-laki dan untuk-Nya yang perempuan?
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Вы не только приписываете Аллаху детей, но и заявляете, что все они принадлежат к слабому полу.