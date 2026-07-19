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An-Najm
21
53:21
الكم الذكر وله الانثى ٢١
أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ٢١
اَلَكُمُ
الذَّكَرُ
وَلَهُ
الْاُ
۟
Apakah (pantas) untuk kamu yang laki-laki dan untuk-Nya yang perempuan?
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Je huyu mwanamume mnamfanya ni wenu kwa kuwa mnaridhika naye, na mwanamke ambaye hamridhiki naye nyinyi wenyewe mnamfanya ni wa Mwenyezi Mungu?