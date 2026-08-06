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tafsir: Al-An'am 6:89
Al-An'am
89
6:89
اولايك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هاولاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ٨٩
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًۭا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ ٨٩
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
اٰتَیْنٰهُمُ
الْكِتٰبَ
وَالْحُكْمَ
وَالنُّبُوَّةَ ۚ
فَاِنْ
یَّكْفُرْ
بِهَا
هٰۤؤُلَآءِ
فَقَدْ
وَكَّلْنَا
بِهَا
قَوْمًا
لَّیْسُوْا
بِهَا
بِكٰفِرِیْنَ
۟
Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya, maka Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 6:88 hingga 6:89
Аллах также наставил на прямой путь некоторых из отцов, потомков и братьев упомянутых выше пророков. Он избрал их и повел прямым путем. Он одаряет Своих рабов божественным руководством, помимо которого нет верного руководства. Пусть же люди молят Его о нем, ибо если Он не поведет их прямым путем, то никто другой не сделает этого. Если бы упомянутые выше пророки стали приобщать сотоварищей к Аллаху, то все их деяния стали бы тщетными и бесполезными, потому что приобщение сотоварищей к Нему разрушает любые деяния и обрекает человека на вечные страдания в Преисподней. И если приобщение сотоварищей к Аллаху могло погубить благодеяния даже избранных рабов, то что тогда говорить обо всех остальных людях?