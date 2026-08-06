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tafsir: Al-An'am 6:89
Al-An'am
89
6:89
اولايك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هاولاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ٨٩
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًۭا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ ٨٩
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
اٰتَیْنٰهُمُ
الْكِتٰبَ
وَالْحُكْمَ
وَالنُّبُوَّةَ ۚ
فَاِنْ
یَّكْفُرْ
بِهَا
هٰۤؤُلَآءِ
فَقَدْ
وَكَّلْنَا
بِهَا
قَوْمًا
لَّیْسُوْا
بِهَا
بِكٰفِرِیْنَ
۟
Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya, maka Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.
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Tafseer Jalalayn
﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ ءَاتَیۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ﴾ بِمَعْنَى الْكُتُب ﴿وَٱلۡحُكۡمَ﴾ الْحِكْمَة ﴿وَٱلنُّبُوَّةَۚ فَإِن یَكۡفُرۡ بِهَا﴾ أَيْ بِهَذِهِ الثَّلَاثَة ﴿هَـٰۤؤُلَاۤءِ﴾ أَيْ أَهْل مَكَّة ﴿فَقَدۡ وَكَّلۡنَا بِهَا﴾ أَرْصَدْنَا لَهَا ﴿قَوۡمࣰا لَّیۡسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِینَ ٨٩﴾ هُمْ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار