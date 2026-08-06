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tafsir: Al-An'am 6:87
Al-An'am
87
6:87
ومن ابايهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ٨٧
وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَـٰهُمْ وَهَدَيْنَـٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٨٧
وَمِنْ
اٰبَآىِٕهِمْ
وَذُرِّیّٰتِهِمْ
وَاِخْوَانِهِمْ ۚ
وَاجْتَبَیْنٰهُمْ
وَهَدَیْنٰهُمْ
اِلٰی
صِرَاطٍ
مُّسْتَقِیْمٍ
۟
(dan Kami lebihkan pula derajat) sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka (menjadi Nabi dan Rasul) dan mereka Kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.
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Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَمِنْ آبَائِهِمْ }
أي: آباء هؤلاء المذكورين
{ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ }
أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم.
{ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ }
أي: اخترناهم
{ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }