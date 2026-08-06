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tafsir: Al-An'am 6:85
Al-An'am
85
6:85
وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ٨٥
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٥
وَزَكَرِیَّا
وَیَحْیٰی
وَعِیْسٰی
وَاِلْیَاسَ ؕ
كُلٌّ
مِّنَ
الصّٰلِحِیْنَ
۟ۙ
dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh,
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Qiraat
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العربية
Al-Sa'di
Среди ведомых прямым путем были также Закария, его сын Йахья, Иса (сын Марьям) и Ильяс. Все они были праведниками, поскольку отличались своими качествами, делами и познаниями. Более того, они были предводителями праведников и вождями, достойными для подражания.