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tafsir: Al-An'am 6:7
Al-An'am
7
6:7
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هاذا الا سحر مبين ٧
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰبًۭا فِى قِرْطَاسٍۢ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ٧
وَلَوْ
نَزَّلْنَا
عَلَیْكَ
كِتٰبًا
فِیْ
قِرْطَاسٍ
فَلَمَسُوْهُ
بِاَیْدِیْهِمْ
لَقَالَ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْۤا
اِنْ
هٰذَاۤ
اِلَّا
سِحْرٌ
مُّبِیْنٌ
۟
Dan sekiranya Kami turunkan kepadamu (Muhammad) tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."
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Al-Sa'di
Аллах сообщил Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, о неколебимом упрямстве неверующих и разъяснил, что они отрицают истину не потому, что пророческие проповеди обладают недостатками или непостижимы для них. Причина их неверия заключается в их беззаконии и несправедливости, и с этим ничего нельзя поделать. Если бы Аллах ниспослал Небесное Писание на бумаге, которую они могли бы пощупать руками и в происхождении которой они были бы убеждены, они все равно поступили бы несправедливо и нарекли бы это явным колдовством. Что может быть еще большим знамением? И что может быть ужаснее слов тех, кто отвергает осязаемую истину, опровергнуть которую не возьмется ни один человек, обладающий хотя бы крупицей разума?!!