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tafsir: Al-An'am 6:69
Al-An'am
69
6:69
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولاكن ذكرى لعلهم يتقون ٦٩
وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍۢ وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٦٩
وَمَا
عَلَی
الَّذِیْنَ
یَتَّقُوْنَ
مِنْ
حِسَابِهِمْ
مِّنْ
شَیْءٍ
وَّلٰكِنْ
ذِكْرٰی
لَعَلَّهُمْ
یَتَّقُوْنَ
۟
Orang-orang yang bertakwa tidak bertanggung jawab sedikit pun atas (dosa-dosa) mereka; tetapi (berkewajiban) mengingatkan agar mereka (juga) bertakwa.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Из этого следует, что во время проповедей и увещеваний человек должен использовать слова, которые помогут ему поскорее достичь поставленной цели и пробудить в людях богобоязненность. Кроме того, если проповеди и увещевания подталкивают увещеваемого человека к совершению еще более злостных преступлений, то проповедник обязан воздержаться от них, ибо если совершаемый поступок отдаляет проповедника от поставленной цели, то его целью становится отказ от этого поступка.