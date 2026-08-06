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tafsir: Al-An'am 6:66
Al-An'am
66
6:66
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهٖ
قَوْمُكَ
وَهُوَ
الْحَقُّ ؕ
قُلْ
لَّسْتُ
عَلَیْكُمْ
بِوَكِیْلٍ
۟ؕ
Dan kaummu mendustakannya (azab)
1
padahal (azab) itu benar adanya. Katakanlah (Muhammad), "Aku ini bukanlah penanggung jawab kamu."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 6:65 hingga 6:66
Всевышний способен наслать на вас наказание отовсюду. Он может поразить вас сверху и снизу, внести раскол в ваши ряды и разделить вас на группировки. Если это произойдет, то начнется смута, вы станете убивать друг друга, и одним из вас придется вкусить жестокость других. Аллах может подвергнуть вас такому наказанию. Остерегайтесь же ослушания, дабы вас не постигла лютая кара, которая может погубить и уничтожить вас. Аллах сообщил, что Он способен подвергнуть людей суровому возмездию, однако Он снисходителен к мусульманам и не насылает на них наказание ни сверху, ни снизу. Он не обрушивает на них каменный дождь и не разверзает землю у них под ногами. Однако некоторым из них приходится вкусить жестокость людей, когда одни народы одерживают верх над другими и причиняют им описанные выше страдания. Такое земное наказание становится уроком для тех, кто внимает назиданиям и трудится. Аллах показывает людям разные знамения, каждое из которых свидетельствует об истине, дабы они осознали, ради чего они были сотворены, и уяснили для себя религиозные истины и божественные ценности.