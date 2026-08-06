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tafsir: Al-An'am 6:66
Al-An'am
66
6:66
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهٖ
قَوْمُكَ
وَهُوَ
الْحَقُّ ؕ
قُلْ
لَّسْتُ
عَلَیْكُمْ
بِوَكِیْلٍ
۟ؕ
Dan kaummu mendustakannya (azab)
1
padahal (azab) itu benar adanya. Katakanlah (Muhammad), "Aku ini bukanlah penanggung jawab kamu."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَكَذَّبَ بِهِ }
أي: بالقرآن
{ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ }
الذي لا مرية فيه، ولا شك يعتريه.
{ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ }
أحفظ أعمالكم، وأجازيكم عليها، وإنما أنا منذر ومبلغ.