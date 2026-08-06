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tafsir: Al-An'am 6:66
Al-An'am
66
6:66
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهٖ
قَوْمُكَ
وَهُوَ
الْحَقُّ ؕ
قُلْ
لَّسْتُ
عَلَیْكُمْ
بِوَكِیْلٍ
۟ؕ
Dan kaummu mendustakannya (azab)
1
padahal (azab) itu benar adanya. Katakanlah (Muhammad), "Aku ini bukanlah penanggung jawab kamu."
Tafsir
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Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيلقوله تعالى وكذب به قومك أي بالقرآن . وقرأ ابن أبي عبلة " وكذبت . بالتاء .وهو الحق أي القصص الحق .قل لست عليكم بوكيل قال الحسن : لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليها ، إنما أنا منذر وقد بلغت ; نظيره وما أنا عليكم بحفيظ أي أحفظ عليكم أعمالكم . ثم قيل : هذا منسوخ بآية القتال . وقيل : ليس بمنسوخ ، إذ لم يكن في [ ص: 13 ] وسعه إيمانهم