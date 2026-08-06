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tafsir: Al-An'am 6:61
Al-An'am
61
6:61
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ٦١
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ٦١
وَهُوَ
الْقَاهِرُ
فَوْقَ
عِبَادِهٖ
وَیُرْسِلُ
عَلَیْكُمْ
حَفَظَةً ؕ
حَتّٰۤی
اِذَا
جَآءَ
اَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ
تَوَفَّتْهُ
رُسُلُنَا
وَهُمْ
لَا
یُفَرِّطُوْنَ
۟
Dan Dialah Penguasa mutlak atas semua hamba-Nya, dan di utus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, maka malaikat-malaikat Kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
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Al-Sa'di
Воля Аллаха распространяется на все происходящее во Вселенной и неукоснительно исполняется. Творения не обладают властью над происходящими событиями и не способны сдвинуться с места или отдохнуть, если на то не будет Его воли. Несмотря на это, Он поручил ангелам присматривать за рабами и сохранять все деяния, которые они совершают. Всевышний сказал: «Воистину, над вами есть хранители - благородные писцы, которые знают обо всем, что вы совершаете» (82:10–12); «Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния). Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель» (50:17–18). Так Аллах присматривает за Своими рабами, пока они живут на земле. Когда же за ними приходит смерть, Он поручает их ангелам, в чьи обязанности входит забирать души творений. Они выполняют свои обязанности без упущений, ничего не прибавляя к тому сроку, который предопределил Аллах, и ничего не убавляя от него. Они действуют строго в соответствии с Божьим планом и предопределением.