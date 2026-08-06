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tafsir: Al-An'am 6:51
Al-An'am
51
6:51
وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ٥١
وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّۭ وَلَا شَفِيعٌۭ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥١
وَاَنْذِرْ
بِهِ
الَّذِیْنَ
یَخَافُوْنَ
اَنْ
یُّحْشَرُوْۤا
اِلٰی
رَبِّهِمْ
لَیْسَ
لَهُمْ
مِّنْ
دُوْنِهٖ
وَلِیٌّ
وَّلَا
شَفِیْعٌ
لَّعَلَّهُمْ
یَتَّقُوْنَ
۟
Peringatkanlah dengannya (Al-Qur`an) itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya (pada hari Kiamat), tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat (pertolongan) selain Allah, agar mereka bertakwa.
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Al-Sa'di
Этот Коран - увещевание для всех людей, однако извлекают пользу из него только те, которые страшатся того, что они будут собраны к своему Господу. Эти люди твердо убеждены в том, что им придется покинуть земной мир и отправиться в вечную обитель, и поэтому они хотят взять с собой в дорогу то, что принесет им пользу. Наряду с этим они отказываются от всего, что может причинить им вред. Они понимают, что ни одно творение не поможет им обрести желаемое и уберечься от опасностей. Никто не станет заступаться за них, потому что творения не обладают властью над происходящим во Вселенной. И поскольку увещевание пробуждает в человеке страх перед Аллахом, благодаря кораническим увещеваниям они начинают выполнять повеления Аллаха и сторониться Его запретов.