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tafsir: Al-An'am 6:50
Al-An'am
50
6:50
قل لا اقول لكم عندي خزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون ٥٠
قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠
قُلْ
لَّاۤ
اَقُوْلُ
لَكُمْ
عِنْدِیْ
خَزَآىِٕنُ
اللّٰهِ
وَلَاۤ
اَعْلَمُ
الْغَیْبَ
وَلَاۤ
اَقُوْلُ
لَكُمْ
اِنِّیْ
مَلَكٌ ۚ
اِنْ
اَتَّبِعُ
اِلَّا
مَا
یُوْحٰۤی
اِلَیَّ ؕ
قُلْ
هَلْ
یَسْتَوِی
الْاَعْمٰی
وَالْبَصِیْرُ ؕ
اَفَلَا
تَتَفَكَّرُوْنَ
۟۠
Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib dan aku tidak (pula) mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku." Katakanlah, "Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkan (nya)?"
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Al-Sa'di
Неверующие требовали от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, показать им определенные знамения и считали, что он предлагает им поклоняться ему самому. Тогда ему было велено сказать им, что он не распоряжается богатствами и щедротами Аллаха и не ведает сокровенного, потому что этими качествами обладает только Аллах. Всевышний сказал: «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него. Он - Могущественный, Мудрый» (35:2); «Он - Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади стражей» (72:26–27). Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, также было велено сказать: «Я не называю себя ангелом, который обладает могуществом и способен выполнить любое поручение. Я не претендую на положение, которое выше того места, на которое меня поместил Аллах. Вся моя миссия сводится к тому, что я следую Откровению, которое ниспосылается мне. Я поступаю в соответствии с ним и призываю к этому всех людей. И если вам известно о моем истинном положении, почему вы требуете от меня совершить поступок, который я никогда не собирался совершать. Разве можно требовать от человека того, к чему он не имеет никакого отношения? Почему, если я призываю вас к тому, что получаю в Откровении, вы предлагаете мне взять на себя обязанности, которые мне не полагается брать на себя? Разве ваш поступок не является проявлением несправедливости, упрямства и дерзости? Вы можете принять мои проповеди и подчиниться тому, что ниспосылается мне в Откровении, и можете отказаться от этого, но разница между этими двумя поступками совершенно очевидна. Разве можно сравнить слепого и зрячего? Неужели вы не призадумаетесь и не расставите вещи по местам? Неужели вы не отдадите предпочтение тому, чему действительно следует отдать предпочтение?»