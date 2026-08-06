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tafsir: Al-An'am 6:41
Al-An'am
41
6:41
بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ٤١
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ٤١
بَلْ
اِیَّاهُ
تَدْعُوْنَ
فَیَكْشِفُ
مَا
تَدْعُوْنَ
اِلَیْهِ
اِنْ
شَآءَ
وَتَنْسَوْنَ
مَا
تُشْرِكُوْنَ
۟۠
(Tidak), hanya kepada-Nya kamu minta tolong. Jika Dia menghendaki, Dia hilangkan apa (bahaya) yang kamu mohonkan kepada-Nya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan (dengan Allah).
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Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ
] بهڵكو لهم حاڵهدا ئێوه بهوپهڕی ئیخلاصهوه له خوای گهوره ئهپاڕێنهوه چونكه دهزانن جگه له خواى گهوره كهس ناتوانێت سزاى خواى گهوره بگهڕێنێتهوه [
فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ
] وه ئهوهی كه ئێوه له خوای گهوره پاڕاونهتهوه خوای گهوره لهسهرتانی لائهبات له سزا ئهگهر ویستی لێ بێت [
وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (٤١)
] وه ئهوانهی كه ئهتانكرد به شهریك بۆ خوای گهورهو له كاتی خۆشیدا لێیان ئهپاڕانهوه ههمووی لهبیر ئهكهن و پشتیان تێ ئهكهن لهبهر ئهوهی ئهزانن هیچ سوودێكی نیه.