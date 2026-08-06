Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
tafsir: Al-An'am 6:33
Al-An'am
33
6:33
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولاكن الظالمين بايات الله يجحدون ٣٣
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٣٣
قَدْ
نَعْلَمُ
اِنَّهٗ
لَیَحْزُنُكَ
الَّذِیْ
یَقُوْلُوْنَ
فَاِنَّهُمْ
لَا
یُكَذِّبُوْنَكَ
وَلٰكِنَّ
الظّٰلِمِیْنَ
بِاٰیٰتِ
اللّٰهِ
یَجْحَدُوْنَ
۟
Sungguh, Kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu (Muhammad), (janganlah bersedih hati) karena sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بهدڵنیایی ئهزانین كه تۆ خهفهت له قسهی كافران ئهخۆی [
فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ
] بهڵام باش بزانه كه ئهوان تۆ بهدرۆ نازانن لهبهر ئهوهی دان ئهنێن بهڕاستگۆیی تۆدا [
وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣)
] بهڵام ئهو زاڵم و ستهمكارانه له حهقیقهتدا ئایهتهكانی خوای گهورهو كتابی خوای گهوره بهدرۆ ئهزانن و ئینكاری و نكوڵی لێ ئهكهن.