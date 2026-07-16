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Al-An'am
27
6:27
ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المومنين ٢٧
وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٧
وَلَوْ
تَرٰۤی
اِذْ
وُقِفُوْا
عَلَی
النَّارِ
فَقَالُوْا
یٰلَیْتَنَا
نُرَدُّ
وَلَا
نُكَذِّبَ
بِاٰیٰتِ
رَبِّنَا
وَنَكُوْنَ
مِنَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟
Dan seandainya engkau (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan (ke dunia) tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."
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