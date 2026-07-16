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Al-An'am
26
6:26
وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ٢٦
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٦
وَهُمْ
یَنْهَوْنَ
عَنْهُ
وَیَنْـَٔوْنَ
عَنْهُ ۚ
وَاِنْ
یُّهْلِكُوْنَ
اِلَّاۤ
اَنْفُسَهُمْ
وَمَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan (Al-Qur`an) dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 6:26 hingga 6:27
Многобожники, приобщающие к Аллаху сотоварищей и считающие лжецом Божьего посланника, не только сами скитаются во мраке заблуждения, но и вводят в заблуждение других. Они мешают людям руководствоваться истиной, предостерегают и даже отдаляют их от нее. Однако своими поступками они не причиняют вреда ни Аллаху, ни Его верующим рабам. Они губят только самих себя, но не осознают этого.