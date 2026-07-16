Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
23
6:23
ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ٢٣
ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٣
ثُمَّ
لَمْ
تَكُنْ
فِتْنَتُهُمْ
اِلَّاۤ
اَنْ
قَالُوْا
وَاللّٰهِ
رَبِّنَا
مَا
كُنَّا
مُشْرِكِیْنَ
۟
Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٣)
] پاشان عاقیبهت و سهرهنجامی كوفریان، یان حوججهو بهڵگهو بیانویان، یان قسهكردنیان هیچ شتێك نهبوو تهنها ئهوه نهبێ كه بهدرۆ سوێند ئهخۆن ئهی پهروهردگار سوێند بهخوای گهوره ئێمه موشریك نهبووینهو شهریكمان بۆ خوای گهوره بڕیار نهداوه.