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Al-An'am
16
6:16
من يصرف عنه يوميذ فقد رحمه وذالك الفوز المبين ١٦
مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍۢ فَقَدْ رَحِمَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٦
مَنْ
یُّصْرَفْ
عَنْهُ
یَوْمَىِٕذٍ
فَقَدْ
رَحِمَهٗ ؕ
وَذٰلِكَ
الْفَوْزُ
الْمُبِیْنُ
۟
Barang siapa yang azab dijauhkan dari dirinya pada hari itu, maka sungguh, Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah kemenangan yang nyata.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Al-Sa'di
Если человек ослушается Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей, то он обрекает себя на вечные страдания в Преисподней и навлекает на себя гнев Могущественного Господа. Это произойдет в день, наказания которого надлежит бояться и остерегаться, ибо если человек спасется от того наказания, то он непременно будет помилован, и если он обретет спасение в тот день, то он добьется настоящего успеха. Если же он не сможет спастись от наказания того дня, то окажется в числе погибших и несчастных.