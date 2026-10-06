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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 132
Al-An'am
132
6:132
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ١٣٢
وَلِكُلٍّۢ دَرَجَـٰتٌۭ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٢
وَلِكُلٍّ
دَرَجٰتٌ
مِّمَّا
عَمِلُوْا ؕ
وَمَا
رَبُّكَ
بِغَافِلٍ
عَمَّا
یَعْمَلُوْنَ
۟
Dan masing-masing orang ada tingkatannya, (sesuai) dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.