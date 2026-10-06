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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 131
Al-An'am
131
6:131
ذالك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ١٣١
ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍۢ وَأَهْلُهَا غَـٰفِلُونَ ١٣١
ذٰلِكَ
اَنْ
لَّمْ
یَكُنْ
رَّبُّكَ
مُهْلِكَ
الْقُرٰی
بِظُلْمٍ
وَّاَهْلُهَا
غٰفِلُوْنَ
۟
Demikianlah (para rasul diutus) karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam lengah (belum tahu).
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