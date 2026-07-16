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Al-An'am
12
6:12
قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يومنون ١٢
قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢
قُلْ
لِّمَنْ
مَّا
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ
قُلْ
لِّلّٰهِ ؕ
كَتَبَ
عَلٰی
نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ ؕ
لَیَجْمَعَنَّكُمْ
اِلٰی
یَوْمِ
الْقِیٰمَةِ
لَا
رَیْبَ
فِیْهِ ؕ
اَلَّذِیْنَ
خَسِرُوْۤا
اَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
۟
Katakanlah (Muhammad), "Milik siapakah apa yang di langit dan di bumi?" Katakanlah, "Milik Allah." Dia telah menetapkan (sifat) kasih sayang pada diri-Nya.
1
Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari Kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ههرچی له ئاسمانهكان و زهوی ههیه موڵكی كێیه؟ [
قُلْ لِلَّهِ
] بڵێ: تهنها هی پهروهردگاره [
كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
] خوای گهوره لهسهر نهفسی پیرۆزی خۆی نووسیوه كه بهڕهحم و سۆزو بهزهیی بێ وه پهله نهكات له سزادانی بهندهكانیدا، وه رهحمهتى پێش توڕهبوونێتى [
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
] خوای گهوره سوێن دهخوات به نهفسى پیرۆزى كه كۆتان ئهكاتهوه له ڕۆژی قیامهتدا كه هیچ گومانێكی تیادا نیه [
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢)
] ئهو كهسانهی كه خۆیان دۆڕاندووه بهوهی كه باوهڕیان به رۆژى دوایى نههێناوه ئهوان ئیمان ناهێنن.