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Al-An'am
119
6:119
وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوايهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين ١١٩
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًۭا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١١٩
وَمَا
لَكُمْ
اَلَّا
تَاْكُلُوْا
مِمَّا
ذُكِرَ
اسْمُ
اللّٰهِ
عَلَیْهِ
وَقَدْ
فَصَّلَ
لَكُمْ
مَّا
حَرَّمَ
عَلَیْكُمْ
اِلَّا
مَا
اضْطُرِرْتُمْ
اِلَیْهِ ؕ
وَاِنَّ
كَثِیْرًا
لَّیُضِلُّوْنَ
بِاَهْوَآىِٕهِمْ
بِغَیْرِ
عِلْمٍ ؕ
اِنَّ
رَبَّكَ
هُوَ
اَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِیْنَ
۟
Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
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Al-Sa'di
Аллах подчеркнул, что правоверные отличаются от невежественных людей и не придерживаются этого скверного обычая, противоречащего законам Господним. И почему правоверные не должны есть то, что заколото с Его именем, если Он подробно изложил и разъяснил Своим рабам, что им запрещено употреблять в пищу? В этом вопросе нет никаких неясностей и сомнительных моментов, по причине которых верующие могли бы опасаться, что они согрешат, если будут есть дозволенные продукты. Из этого прекрасного аята следует, что все вещи и продукты питания считаются дозволенными, пока не доказано обратное. Если священные тексты не запрещают использовать вещь, то она является дозволенной. Она также является дозволенной, если она вообще не упоминается в шариатских текстах. Аллах подробно разъяснил все, что запрещено, и поэтому все, что не было упомянуто Им, не является запрещенным. Вместе с тем при острой необходимости и сильном голоде человеку разрешается употреблять в пищу даже те продукты, которые запрещены Аллахом. Всевышний сказал: «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках (или для идолов), а также гадание по стрелам. Все это есть нечестие. Сегодня неверующие отчаялись в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь Меня. Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Если же кто-либо будет вынужден пойти на это (на употребление запрещенных продуктов) от голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный» (5:3). Затем Аллах предостерег правоверных от многих людей, которые способны ввести других в заблуждение голословными утверждениями, не имея никаких доводов и доказательств. Пусть же рабы остерегаются людей, отличительным качеством которых являются проповеди, не опирающиеся на убедительные доказательства и священные тексты. Они сеют сомнения, опираясь на свои порочные измышления и недалекие взгляды, - именно такими их представил Аллах. Они преступают шариат Аллаха и грешат против Его рабов, а ведь Он не любит преступников. Они совершенно не похожи на тех, кто следует прямым путем и ведет им других, - на тех, кто призывает к истине и верному руководству и подтверждает свои проповеди логическими доводами и убедительными текстами, кто проповедует свои взгляды исключительно для того, чтобы снискать благоволение Господа и приблизиться к Нему.