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As-Saffat
9
37:9
دحورا ولهم عذاب واصب ٩
دُحُورًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌۭ وَاصِبٌ ٩
دُحُوْرًا
وَّلَهُمْ
عَذَابٌ
وَّاصِبٌ
۟ۙ
untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ }
أي: دائم، معد لهم، لتمردهم عن طاعة ربهم.