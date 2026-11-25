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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 22
As-Saffat
22
37:22
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
اُحْشُرُوا
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
وَاَزْوَاجَهُمْ
وَمَا
كَانُوْا
یَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
(Diperintahkan kepada malaikat), "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah,
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